non sarà il nuovo allenatore del. Nei mesi scorsi si era parlato parecchio di un suo possibile approdo al Camp Nou, ma la dirigenza ha deciso di affidare la panchina lasciata vacante daall'ex leggenda blaugrana,A confermarlo è l'ormai ex club dell'allenatore catalano, l', che sui suoi profili social ha confermato il pagamento della. "L'amministrazione ha acconsentito al trasferimento di Xavi al Barcellona dopo il pagamento della clausola rescissoria prevista dal contratto. Abbiamo concordato una cooperazione con il Barcellona in futuro. Xavi e' una parte importante della storia di Al-Sadd e gli auguriamo un grande successo", si legge su Twitter.