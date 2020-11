Gerard Piqué fa crack. Il difensore del Barcellona è uscito in lacrime dal campo per via di un infortunio al ginocchio. In un contrasto Correa, fantasista dell'Atletico Madrid, è caduto sulla sua gamba con tutto il peso, costringendo l'articolazione a un movimento innaturale. Si teme un brutto infortunio e un lunghissimo stop: rottura del crociato del ginocchio destro. Subito è arrivato il messaggio dell'ex Puyol, che su Twitter ha scritto: "Forza Gerard Pique! Spero non sia niente".