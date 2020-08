Sembra Xavi il nome per sostituire Quique Setien sulla panchina del Barcellona. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, altra ipotesi da tenere in considerazione è legata a Mauricio Pochettino, libero dopo l'esonero dal Tottenham e pronto a rimettersi in sella. Non trovano riscontri, invece, le voci su Massimiliano Allegri, la cui filosofia appare inoltre decisamente diversa da quella del Barcellona. Una squadra particolare, una società unica. Che vorrebbe ripartire da quello che è stato il capitano di mille battaglie: al primo posto arriva lo spogliatoio. Da ricucire. Da ricompattare. Da rendere di nuovo ad altezza Barcellona.