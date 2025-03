Barcellona, partita rinviata: è scomparso il medico del club, aveva 40 anni

AFP via Getty Images

La partita della 27ª giornata della Liga tra Barcellona e Osasuna è stata rinviata a pochi minuti dal calcio d’inizio a causa di un tragico lutto che ha colpito il club blaugrana. Il Barça ha annunciato ufficialmente la scomparsa di Carles Miñarro Garcia, medico della prima squadra, avvenuta nel pomeriggio.La notizia è stata resa pubblica circa 15 minuti prima dell’inizio del match, con un comunicato in cui il club catalano ha espresso il proprio cordoglio: "Con grande tristezza, il FC Barcelona annuncia la scomparsa di Carles Miñarro Garcia, medico della nostra prima squadra. Siamo vicini alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile".

Carles Miñarro Garcia aveva 40 anni ed era entrato a far parte dello staff medico della prima squadra solo in questa stagione, dopo aver maturato esperienza con la formazione di futsal del Barcellona. La sua prematura scomparsa ha scosso profondamente l’ambiente blaugrana, tanto da portare alla decisione di posticipare la partita.Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, è stato il presidente Joan Laporta a scendere personalmente negli spogliatoi per informare i giocatori della terribile notizia. Il dolore e la commozione sono stati immediati, tanto che il club ha deciso di annullare l’incontro. La comunicazione è stata poi estesa agli spettatori presenti sugli spalti del Montjuïc, che hanno accolto la notizia con rispetto e silenzio.