In vista della sfida del suo Barcellona contro la Juventus nel Trofeo Gamper domenica sera, il centrocampista del club blaugranaha parlato un'un intervista rilasciata al quotidiano Sport degli obiettivi stagionali della squadra di Koeman:"Penso che per l'inizio di questa stagione abbiamo migliorato la nostra rosa con grandi acquisti., è il secondo anno con l’allenatore e di solito dopo il primo anno si migliora. Credo che il prossimo anno avremo occasioni per lottare e vincere titoli importanti. Penso che l’atmosfera nel gruppo sia molto buona ora. C’è tanta qualità in rosa, ho compagni di grande talento e".