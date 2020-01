Gli intrecci tra Juventus e Barcellona sul mercato potrebbero essere presto svelati, al di là dello scambio di giovani (Pereira-Marques) promosso anche ieri da Paratici ai microfoni Sky Sport prima della partita con il Parma. Infatti, come riporta Calciomercato.com, oggi la dirigenza del Barcellona si incontrerà con il nuovo tecnico Quique Setién per fare un punto sul mercato: all'ordine del giorno, ci sarà anche il futuro di Ivan Rakitic. Il centrocampista croato potrebbe essere l'uomo in più per Sarri, mentre a Setién verrà chiesta senz'altro un opinione per Federico Bernardeschi: le voci sullo scambio potrebbero non essere più solo voci.