Il Barcellona fa sul serio per arrivare ad Erling Haaland. Come riferisce Deportes Cuatro i blaugrana avrebbero messo sul piatto 150 milioni lordi divisi in cinque anni per accaparrarsi il fenomeno del Borussia Dortmund. La cifra sarebbe così suddivisa: 20 milioni nel primo anno, 30 nel secondo, 40 nel terzo, 50-55 nel quarto e nel quinto. Così il Barcellona spera di battere la concorrenza del Real Madrid e delle big di Premier League.