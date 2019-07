Secondo il Corriere dello Sport, il Barcellona si è unito alla corsa per Joao Cancelo. Il giocatore piace da tempo al Manchester City, ma la Juventus non ha mai fatto sconti sulla iniziale richiesta di 60 milioni. E l'arrivo di una nuova pretendente fa felici i bianconeri, che potranno così sfruttare l'effetto asta sull'ex Inter. Insomma, la cessione del portoghese al momento non è da considerare prioritaria: ma non per questo la Juve non ha in mente di guadagnare sull'esterno basso. Che in questi giorni si sta allenando alle dipendenze da Sarri, apparentemente dentro i suoi schemi e nella formazione tipo del tecnico. Ma sì, con un futuro che sembra semprre più segnato.