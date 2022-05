"Salvato" da Vlahovic. Il matrimonio tra Alvaro Morata e la Juventus può proseguire, ma un po' di ostacoli sul percorso restano. A partire dalle squadre che in questi giorni e nelle prossime settimane si informeranno sullo stato di salute della trattativa tra l'Atletico Madrid e i bianconeri. L'Arsenal? Sì, anche. Ma - come racconta Tuttosport - occhio soprattutto al Barcellona.



LA POSSIBILITA' - Il mercato del Barça si annuncia piuttosto scoppiettante. Laporta ha provato subito il colpo Lewandowski, ma il polacco non andrà via dal Bayern Monaco, anche se gli resta soltanto un anno di contratto. I catalani allora si stanno cautelando: per TS, la batteria degli attaccanti potrebbe aver bisogno di un innesto come Morata in vista, evidentemente, di una cessione più o meno eccellente. In Catalogna sono convinti del fatto che si tornerà a parlare di Morata per la squadra di Xavi. Allegri la scelta l’avrebbe già fatta: Morata, per Max, non si tocca.