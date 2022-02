Secondo Sport, il Barcellona potrebbe rinunciare a Matthijs de Ligt. Il club blaugrana riterrebbe l'operazione troppo onerosa. L'alternativa sarebbe stata individuata proprio in Italia, in Kalidou Koulibaly, affrontato con il Napoli in Europa League. I partenopei chiedono 40 milioni di euro, ma in Catalogna confidano nella scadenza del giocatore nel 2023 per strappare un prezzo più basso.