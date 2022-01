Secondo quanto scrive AS: il Barcellona virerebbe su Pierre-Emerick Aubameyang, 32 attaccante gabonese dell'Arsenal, nel caso non riuscisse ad arrivare ad Alvaro Morata, in prestito alla Juventus dall'Atletico Madrid. Potrebbe essere un indizio sull'effettiva lontananza tra Morata e il Barcellona, pista sempre più complicata in queste ore.