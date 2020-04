In estate Juventus e Barcellona torneranno a parlare per eventuali trattative di mercato. Rakitic è sempre stato in orbita bianconera, mentre ai blaugrana piace Federico Bernardeschi. Altri giocatori potrebbero entrare negli affari, anche perché, stando a quanto riporta As, gli spagnoli sono pronti a mettere sul mercato una folta lista di giocatori: Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic, Jean-Clair Todibo, Arturo Vidal, Nelson Semedo, Junior Firpo, Samuel Umtiti, Philippe Coutinho e Martin Braithwaite. La speranza è quella di incassare molti soldi dalla cessione di Dembélé e Coutinho, giocatori dal cartellino molto salato.