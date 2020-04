"Bugia numero 1". Leo Messi passa all'attacco, commentando l'indiscrezione circa un suo approdo in Italia insieme al talento del Velez Thiago Almada; "Bugia numero 2" in relazione anche alle voci circa il suo contributo nel pagamento della cauzione per la scarcerazione in Paraguay dell'ex compagno di squadra Ronaldinho. E, come chiosa finale, un'ulteriore precisazione per la gioia dei sostenitori blaugrana: "Anche la notizia di questo stesso mezzo di informazione sul mio ritorno al Newell's Old Boys era falsa. Per fortuna nessuno gli crede".