Il Barcellona si è liberato di un ingaggio iper-oneroso lasciando andar via Lionel Messi. Però attenzione, ciò non vuole dire che il club blaugrana sia definitivamente privo di pendenze col fuoriclasse argentino. Come riporta El Español, infatti, il Barça dovrebbe ancora darea Messi come parte del bonus fedeltà previsto dall'ultimo contratto che era stato firmato tra giocatore e società. La situazione catalana è piuttosto seria. E intanto Leo Messi andrà a comporre un dream team, almeno sulla carta, al Paris Saint-Germain.