Quanta fatica per Miralem Pjanic. L'avventura del bosniaco al Barcellona non decolla e anche nell'ultima partita contro il Betis è entrato negli ultimi minuti con la vittoria già in tasca. Non che le volte prime siano andate meglio: ha giocato qualche spezzone di partite qua e là tra campionato e Champions, senza però mai deludere. Il centrocampista ha mandato un messaggio criptico sui social, pubblicando due sue foto in panchina con un'espressione tutt'altro che serena. Didascalia da interpretare: un punto che lascia mille interrogativi.



