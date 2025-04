Barcellona, Lewandowski esce per infortunio: tra 10 giorni c'è l'Inter

Getty Images

Cosa è successo a Lewandowski

Le avversarie dell'continuano a perdere pezzi. Questa volta è toccato al, che nel match di questo pomeriggio contro il Celta Vigo è stato costretto a sostituirea causa di un problema fisico, forse di natura muscolare; in campo al suo posto Gavi. Le condizioni del forte attaccante polacco saranno ovviamente da valutare nelle prossime ore, così da capire meglio l'entità dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero.Il Barcellona, che martedì affronterà il Mallorca e poi il Real Madrid nel Clasico, dovrà incontrare l'Inter nella doppia semifinale di Champions League, in programma tra il 30 aprile e il 6 maggio con ritorno a San Siro. Non avere a disposizione un giocatore importante come Lewandowski sarebbe ovviamente un problema notevole per la squadra blaugrana, che conta di arrivare al meglio al doppio appuntamento europeo dopo aver eliminato il Borussia Dortmund ai quarti di finale.