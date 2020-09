Joan Laporta è pronto a riprendersi il Barcellona. L’avvocato catalano sfiderà Bartomeu nelle presidenziali del prossimo anno e vuole presentarsi ala grande. Come scrive Don Balon, in panchina punterà su uno tra Xavi e Guardiola, mentre in campo l’obiettivo numero uno è Matthijs de Ligt, che il Barcellona avrebbe voluto già prima del trasferimento dell'arrivo dell'olandese alla Juventus. Per i bianconeri è sempre stato considerato incedibile, ora dovranno prepararsi a un nuovo assalto al classe '99.