A TV 3, Joanha parlato di Ousmane Dembelé: "Può essere un giocatore di riferimento se riusciremo a trattenerlo. È molto importante, pensiamo che possa dare molto di più di quello che ha già dato. Il mercato? Non possiamo ignorare che c'è un tetto per gli stipendi. Per avere margine c'è bisogno che qualche giocatore sia ceduto. Xavi conosce i giocatori che ha e parla di continuo con Mateu Alemany, con il nostro direttore generale".