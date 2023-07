❝It’s a tough blow. I hope the players recover soon.❞



FC Barcelona president, @JoanLaportaFCB discusses the cancellation of Saturday’s game against Juventus in Santa Clara pic.twitter.com/KkmDWOawQj — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2023

Tramite i canali social del club, il presidente delJoanha spiegato quanto accaduto alla squadra blaugrana, costretta all'annullamento dell'amichevole con lain programma nella notte italiana per via di un virus intestinale. "Quando ci siamo svegliati questa mattina il dottore ci ha detto che la maggior parte dei nostri giocatori aveva sintomi da gastroenterite", le sue parole. "A volte la vita ci riserva queste sorprese che cambiano i nostri piani. Volevamo vedere i campioni, la squadra, i nostri nuovi giocatori, ma questo non sarà possibile. Speriamo che possano recuperare il prima possibile, per loro è dura ma lo è anche per i tifosi. Volevamo vedere la squadra giocare contro la Juve, ma non sarà possibile per questo motivo. La partita è stata cancellata perchè non ci sono altre date in questo tour".