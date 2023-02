Intervenuto in conferenza stampa, il presidente delJoanha parlato anche dellarilanciata quest'oggi. Ecco il suo commento: "La Superlega sta progredendo. Sarà una competizione aperta, più attraente e sostenibile per i club.Abbiamo ereditato un limite di stipendi superato, c’era un eccesso di 300-350 milioni che ha reso difficile la gestione sportiva. Abbiamo fatto le leve finanziarie per avere una squadra competitiva. In estate ridurremo 170 milioni di massa salariale. Siamo riusciti a ingaggiare giocatori con uno sforzo titanico. Continueremo a lavorare con abilità per poterci iscrivere e convincere la Liga a rendere le regole più flessibili".