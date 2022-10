Joantorna sulla gara con l'Inter e non contiene la rabbia. Il presidente del Barcellona in conferenza stampa ha dichiarato: “Quando penso alla partita dell’altra sera devo ringraziare i tifosi che conoscevano il momento di difficoltà. Abbiamo molti infortuni importanti, sono triste e arrabbiato per non aver vinto, nonostante abbiamo segnato tre gol. Ora dobbiamo solo concentrarci sulla Liga, bisogna lottare per restare primi in classifica. Comunque,La prossima volta dovremo segnare più gol”.