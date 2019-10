#BarçaInter squad



1. Ter Stegen

2. N. Semedo

3. Piqué

4. I. Rakitic

5. Sergio

6. Todibo

8. Arthur

9. Suárez

10. The Goat

11. O. Dembélé

13. Neto

15. Lenglet

16. M. Wague

17. Griezmann

19. Aleñá

20. S. Roberto

21. F. De Jong

22. Vidal

24. Junior

27. C. Pérez — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 2, 2019

Una lista dei convocati che fa discutere. Il Barcellona ha reso noti i calciatori a disposizione di Valverde per il match di questa sera contro l'Inter e accanto al numero 10, quello di Leo Messi, non c'è il nome del calciatore argentino ma un acronimo GOAT. Tradotto Greatest of All Times. Il migliore di tutti i tempi. Si riaccende così la bagarre tra tifosi di Leo e quelli di CR7 tra cui ci sono praticamente tutti i tifosi della Juve nel mondo. La sfida tra Barcellona e Inter diventa così indirettamente anche la sfida tra Messi e Cristiano.