Si sta svolgendo in questo momento al Camp Nou l'assemblea dei soci del Barcellona. Tra i temi caldi, ovviamente, compare anche quello della Superlega. Il presidente Laporta ha introdotto la discussione con queste parole: "Rappresentava, fin dall'inizio, un reddito minimo di 700 M € più variabili. Ovviamente era da prendere in considerazione e non commettere l'errore del 1957 di rifiutarsi di entrare in Coppa dei Campioni fin dall'inizio. I 3 club che restano in Super League hanno le loro motivazioni. La UEFA ha minacciato di multarci, buttarci fuori dalla Champions... Ora hanno annullato tutto il procedimento disciplinare e ci hanno tesserato alla Champions 2021-22 Per aver pensato a una competizione non ci faranno scusare. Non ci scuseremo per aver voluto essere padroni del nostro destino". Al termine del suo intervento, Laporta ha dichiarato che non verrà messa ai voti l'adesione o meno alla Superlega in quanto, in questo momento, la competizione non esiste.