Il Barcellona medita il proprio futuro sul mercato. I blaugrana, secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo in Spagna, sono pronti al colpaccio da sogno in arrivo dal Paris Saint-Germain. L'obiettivo numero uno resta il ritorno di Neymar, ma il club si interroga se non sia meglio puntare tutto su Kylian Mbappé. Il gioiello classe '97 è anche un sogno di mercato della Juventus per il prossimo futuro.