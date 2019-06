Neto è da pochi giorni un nuovo portiere del Barcellona. Un acquisto a sorpresa, quello dei blaugrana, che si sono assicurati dal Valencia il portiere brasiliano ex Juventus con un investimento di 26 milioni di euro più bonus. Un acquisto importante tra i pali in attesa del botto in attacco: ecco perché, secondo Don Balón, adesso la priorità del Barça è quella di cedere alcuni esuberi. In prima fila c’è un ex Inter, Rafinha, che non rientra nei piani di Valverde per la prossima stagione: in vantaggio per il centrocampista c’è proprio il Valencia, che potrebbe concretizzare un altro affare con la società catalana subito dopo il trasferimento di Neto.