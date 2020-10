Dopo il ko nel Clasico col Real Madrid il Barcellona ha voltato pagina e prepara la sfida di domani sera con la Juventus. Ecco le parole di Ronald Koeman nella conferenza stampa della vigilia.



DECISIVA - "E' una gara tra due squadre che vogliono arrivare fino alla fine. Sarà una partita di livello nella quale sarà importante provare a fare risultato, creando più occasioni possibili".



RONALDO - "E' chiaro che speriamo di affrontare sempre i giocatori più forti: sono so se Cristiano sarà della partita, ma mi auguro possa giocare. Se dovesse farcela sarebbe un motivo in più per preparare la sfida nel migliore dei modi".



CLASICO - "Non sono pentito di quello che ho detto, non voglio tornare indietro e non sono io a prendere le decisione. Adesso voglio pensare alla partita di domani".



SFIDA - "Quando sono arrivato qui sapevo che non sarebbe stato un momento semplice, basti pensare a tutti i cambiamenti e all'emergenza Covid. E' una grande sfida per la quale ho bisogno di tempo, servirà pazienza. Al di là di quello che si dice, per un'ora abbiamo giocato bene col Real Madrid".



ATTACCO - "Lì davanti ci sono tanti giocatori che hanno diverse caratteristiche, metterò in campo chi sarà più in forma e saprà concretizzare le idee del nostro gioco".



PIRLO - "E' stato un grande centrocampista, ma è ancora presto dare un giudizio da allenatore. Ha davanti a sé una bella opportunità, se è stato scelto per allenare una squadra così importante ci sarà un motivo".



JUVE - "E' un top club in Europa, ha una grande difesa e giocatori forti. Dominano il gioco grazie ad attaccanti importanti: Dybala, per esempio, è in grado di rendere la vita complicata a chiunque, Morata sa fare gol...".



GRANDI IN CRISI - "Non so il perché si sia creata questa situazione, ma a beneficiarne potranno essere squadre più piccole in competizioni europee. Può darsi sia per un fatto di preparazione o per il Covid, sicuramente anche l'assenza di pubblico sta contribuendo a tutto questo. Escono risultati strani, dovuti soprattutto al Coronavirus".