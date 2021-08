Al canale del, ecco il commento di Koeman, tecnico blaugrana, alla vittoria sulla: "La prima frazione è stata molto positiva, con dei bei movimenti in attacco. Siamo stati bravi a trovare subito il gol, il secondo realizzato da Antoine Griezmann per me non era fuorigioco. Solo in alcuni momenti abbiamo perso palla a centrocampo e questo è pericoloso per i contropiedi della Juventus, che aspettava queste situazioni. Abbiamo giocato più intelligentemente, è stata una buona amichevole".