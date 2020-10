Dopo la vittoria in Champions contro il Ferencvaros, nel girone della Juve, il Barcellona sta preparando il Clasico contro il Real Madrid in programma in questo week end. Poi, sarà di nuovo Champions: il Barça verrà allo Stadium per sfidare la squadra di Andrea Pirlo, e Ronald Koeman potrebbe recuperare Jordi Alba per la gara contro la Juve di mercoledì prossimo. Il terzino spagnolo ha saltato le ultime partite per un infortunio muscolare al tendine del ginocchio destro, ma ora è rientrato in gruppo e aspetta l'ok dei medici.