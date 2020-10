Jordi Alba è tornato. E sarà arruolabile con la Juventus, anzi già domani con il Real Madrid. Buona notizia per Koeman e per il Barcellona, non per i bianconeri. Ecco le parole dell'allenatore olandese in conferenza: "Jordi Alba ha l’ultima parola. Sa benissimo se è pronto per poter giocare. Devo parlare anche con i medici, ma vedo tutto molto positivamente, fondamentale sarà la sua reazione dopo l’allenamento. Se non avrà ricadute potrà giocare".