Ronald Koeman esclude ancora Luis Suarez. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il tecnico dei catalani non convocherà l'attaccante uruguaiano per l'amichevole di oggi contro il Girona. Al pari di Arturo Vidal, a un passo dal vestire la maglia dell'Inter. Suarez non è stato convocato per la gara della scorsa settimana contro il Nastic e anche oggi dovrebbe guardare i suoi compagni di squadra scendere in campo. In tutto questo, la Juve si è tirata praticamente fuori dalla corsa per acquistarlo, con Dzeko ormai ad un passo dai bianconeri.