L'allenatore del Barcellona Ronald Koeman ha parlato della cessione di Luis Suarez, prima promesso sposo della Juventus e poi approdato all'Atletico Madrid (con tanto di caso giudiziario legato al suo esame B1 di italiano per ottenere la cittadinanza del nostro Paese). Questo ha detto Koeman nella conferenza stampa pre-Villarreal: "Sono sembrato io il cattivo della situazione, ma non è così. Dopo la telefonata a Luis, gli ho dimostrato rispetto tanto come calciatore quanto come persona e lui, dal canto suo, si è allenato al massimo fin dal primo giorno. Con Suarez sono stato chiaro: gli ho detto che, se fosse rimasto al Barça, sarebbe stata dura per lui trovare spazio. Ma il suo addio è stata una decisione del club, non mia. Gli faccio i miei migliori auguri per questa nuova sfida all'Atletico Madrid, io e Luis abbiamo sempre parlato chiaramente".