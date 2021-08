"Miralem è uno dei nostri giocatori in partenza". Così Ronaldha parlato di, in uscita dal Barcellona. Come raccontato da Calciomercato.com, Allegri ha già dato più volte il suo benestare al ritorno di Pjanic, ma quello che al momento frena tutto è proprio la situazione contrattuale del bosniaco, emigrato in Spagna soltanto da un anno e, quindi, impossibilitato dall'usufruire dei vantaggi del decreto crescita, non è al momento in cima alla lista dei desiderabili della Juventus che sta continuando a prendere tempo e valutando piste alternative a lui come ad esempio Axel Witsel. Pjanic spinge, ma il tempo è sempre meno.