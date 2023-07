We wish @fcBarcelona players a fast recovery — JuventusFC

"Auguriamo ai giocatori deluna rapida guarigione". Questo il messaggio pubblicato sui social dalladopo il comunicato ufficiale del club bluagrana in merito alla scelta di annullare l'amichevole prevista nella notte, per via di un virus intestinale che ha colpito la rosa del tecnico Xavi. Resta ora da capire se e quando l'incontro potrà essere recuperato, nel già fitto programma di appuntamenti della tournée negli Stati Uniti. Qui sotto il post.