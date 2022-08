La questione, ora, sembra non esistere più, nè per lanè per nessun altro club. Dopo i problemi riscontrati nei giorni scorsi per l'iscrizione al prossimo campionato, ilha infatti registrato ufficialmente Francknella lista per la, insieme agli altri nuovi acquisti(escluso al momento solo, comunque ai box a causa di un'operazione risalente a fine stagione). Nelle ultime ore, però, il nome del centrocampista exera tornato con forza nell'orbita del club bianconero, ancora alla ricerca di rinforzi per il reparto in attesa di concretizzare qualche cessione. L'affare, ad ogni modo, non è mai sembrato concretamente realizzabile per un motivo ben preciso.. I rapporti tra i due club sono buoni, anche in virtù del progetto comune della. Per quanto fosse apprezzato da Madama, quindi, anche in una situazione come quella che i catalani sono poi riusciti a scongiurare, l'ivoriano non avrebbe avuto praticamente nessuna possibilità di trasferirsi a Torino, per buona pace di tutti coloro che hanno sperato fino all'ultimo in un "assist" dalla burocrazia del campionato spagnolo.