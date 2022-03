Il centrocampista del Milan Frank Kessie è spesso stato accostato a Inter e Juventus per la prossima estate quando gli scadrà il contratto. Tuttavia come riporta Mundo Deportivo il Barcellona ha accelerato fortemente le trattative per arrivare al centrocampista ivoriano e il Milan a questo punto spererebbe che i blaugrana lo annunciassero già ora, a stagione in corso, così da mettere a tacere tutte le voci di mercato sul futuro del giocatore.