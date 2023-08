Ritorna in campo laWomen per la prima apparizione di questa nuova stagione. Subito un'amichevole di lusso per le bianconere che alla Johan Cruyff Arena sono ospiti delcampione d'Europa per disputare il trofeo Gamper. La squadra di Joe Montemurro per l'occasione non avrà Peyraud-Magnin, Beerensteyn, Cascarino e Sembrant che ancora non sono rientrate dopo il Mondiale. Ai box anche Martina Rosucci che sta recuperando dall'infortunio al ginocchio.Barcellona: in attesaJuventus Women: in attesaSEGUI IL LIVE CON ILBIANCONERO