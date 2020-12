In palio la testa del girone. In scena una super sfida. Barcellona-Juventus, domani sera alle 21: una gara mai normale. Sarà Messi contro Ronaldo, con tanti campioni in campo al Camp Nou. Dove vedere la partita? Barcellona-Juventus sarà trasmessa in diretta tv da Sky - Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite) - ma sarà visibile in chiaro anche su Canale 5, con telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Aldo Serena. Diretta testuale, con approfondimenti e pagelle qui su ilBianconero.com.



LE PROBABILI FORMAZIONI



BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen, Junior, Mingueza, De Jong, Alba; Pjanic, Busquets; Griezmann, Messi, Dembele; Braithwaite.



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, McKennie, Chiesa; Morata, Ronaldo.