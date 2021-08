Test amichevole di prestigio per lache oggi, alle ore 18, scende in campo contro il, squadra Campione d'Europa. Un passo importante, nel percorso di crescita che porta dritto al 18 agosto, data dell'inizio della Champions League e primo impegno ufficiale della squadra di0-5: (Bonmati 2'; Hermoso 3'; Paredes 12'; Hermoso 16'; Graham 27')(4-3-3): Panos; Paredes, Maria Leon, Melanie, Graham, Marta, Mariona, Hermoso, Alexia, Patri, Bonmati. A disp. Gemma, Meritxell Muñoz, Jana, Pina, Crnogorčević, Bruna, Ari Mingueza, María Molina, María Pérez, Bartel, Ornella ​. Giraldez(4-3-3): ​Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Salvai, Boattin; Rosucci, Zamanian, Caruso; Bonansea, Girelli, Cernoia.. ​Aprile, Soggiu, Hyyrynen, Nilden, Caiazzo, Staskova, Giai, Berti, Bonfantini, Beccari, Pfattner, Lenzini.. Montemurro: Sanchez- OCCASIONE JUVE, tiro di Bonansea, ottima l'opposizione di Panos, papera di Peyraud-Magnin che si fa passare il pallone sotto le gambe su tiro non irresistibile di GrahamOCCASIONE JUVE, ottima azione delle bianconere con Bonansea che lancia Lundorf, l'esterna tira diretta in porta invece di servire Girelli sola in mezzo all'area- Tiro dalla distanza di Hermoso, Peyraud-Magnin chiude sul primo palo, segna Hermoso, sfruttando la confusione della difesa bianconera che non allontana il pallone e si lascia bucare troppo facilmente, Paredes riceve dentro l'area e al volo infila all'angolino- Segnali di vita dalla Juve che inizia a giocare il pallone e affacciarsi nella trequarti avversaria, segna Hermoso dal limite dell'area piccola, gol di Bonmati che da due passi incrocia il tiro e non sbaglia mira. Completamente sbagliato il disimpegno della Juve che perde palla a centrocampo- Si parte!