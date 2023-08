Un esordio non semplice quello della Juventus Women a Barcellona contro le blaugrana campionesse d'Europa. Bianconere sconfitte per 5-0 nel trofeo Gamper. Le nostre pagelle:Non ha colpe sui gol subiti, una grande parata alla mezz'ora. Neutralizza una conclusione di Dragoni che la fa innervosire, sempre concentrata.Un attimo di blackout e il pallone calciato addosso a Lenzini per l'autogol che vale il raddoppio. Da quel momento non si riprende più. Dal 78's.v. esordio in bianconero per la nuova numero 4.Sfortunata. Sul terzo gol si perde completamente Bruna. Non di certo la sua miglior partita, ma è solo l'inizio.Personalità, prova a tenere a galla la squadra. Qualche chiusura degna di nota ma anche qualche imprecisione. Dal 71'5,5 si perde in marcatura l'avversaria.Non la giocatrice che siamo tutti abituati a vedere. Spinge poco.Una partenza buona e poi si spegne, nel momento di blackout sparisce. Dal 46'5,5 esordio per la centrocampista francese. Prova a riordinare il centrocampo, non con grandissimi risultati.Un passaggio perfetto per la corsa di Cantore ma poco altro. Dal 65'6, esordio anche per lei in bianconero. Qualche guizzo in ripartenza.Pochi inserimenti, poche idee e qualche pallone perso di troppo. 78'S.V.La più viva del reparto offensivo del primo tempo. Con un tunnel al portiere sfiora il gol. L'obiettivo ora è continuare così, buon segnale della numero 9 che sembra essere nuovamente quella di Sassuolo. Dal 65'5 mai nel vivo del gioco.Prende colpi, ma non entra quasi mai nel vivo del gioco, fatica. Dal 46'6 un buon impatto sulla gara, ci mette il fisico.Assente. Prova un sinistro dal limite dell'area ma è debole, poi perde qualche pallone di troppo. Dal 46'5,5 esordiente ma si vede poco.Si affida alle veterane, certezze, per provare ad arginare il Barcellona ma la sua squadra diventa più grintosa con i nuovi innesti.