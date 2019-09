La Juventus Women di Rita Guarino si gioca l'accesso agli ottavi di finale della Women's Champions League. L'impresa contro il Barcellona però sarà quasi proibitiva visto che oggi in Spagna le catalane partono dal 2-0 ottenuto in casa delle bianconere. Alle ore 18.30 il calcio d'inizio della partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Football (canale 203) oppure in streaming sulla piattaforma Sky Go. Ieri, alla vigilia del match, hanno parlato in conferenza stampa sia Rita Guarino che Laura Giuliani: ​"Paura? Al contrario, siamo contente di competere a un tale livello. Metteremo in campo tanto coraggio, sacrificio e cercheremo di dare spettacolo", ha dichiarato l'estremo difensore bianconero.