fa quel che può per chiudere la porta a un Barcellona semplicemente troppo forte per le ragazze bianconere.un ottimo avvio parte di un primo tempo convincente, poi troppo poco propositiva nella ripresa.quell'occasione sullo 0-0 era troppo ghiotta da fallire. Nella propria area soffre la fisicità delle attaccanti blaugrana.qualche incertezza di troppo, ma regge meglio l'impatto dell'attacco avversario rispetto a Gama.la più propositiva in avanti, la più attenta in difesa. Assist al bacio per il gol di Staskova.meno nel vivo del gioco rispetto al solito, soprattutto nel primo tempo. Nel finale cresce e si rende pericolosa.precisa nell'impostazione, ma si perde colpevolmente Alexia in occasione del gol che di fatto regala la qualificazione al Barcellona.primo tempo ai margini, senza mai lasciare il segno. Esce al quarto d'ora del secondo tempo senza brillare (carica ed energia fresca per la Juventus, che sale di colpi nel finale).grande inizio di partita, in cui avrebbe meritato il gol, e prestazione da tuttofare al timone dell'attacco bianconero.nell'ottimo inizio di partita della Juventus c'è tantissimo di Cernoia, che poi si spegne alla distanza.la meno brillante nell'attacco bianconero, fa quel che può per evitare il raddoppio di Van der Gragt, ma il pallone finisce comunque in porta (entra e si fa trovare prontissima, segnando il primo gol in bianconero dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo).la sua Juventus spaventa il grande Barcellona con una mezz'ora di fuoco. Il gol di Alexia spezza le gambe e i sogni delle sue ragazze, ma Guarino ha poco da rimproverarsi: le Women hanno un'anima e un'identità soprattutto grazie a lei.Panos 6.5; Torrejon 7, Pereira 6, Van der Gragt 7 (52' Patri 6), Ouahabi 6.5; Hamraoui 6.5, Bonmati 6, Graham Hansen 6.5 (63' Hermoso 6); Alexia 7, Oshoala 6, Mariona 6 (72' Andujar 6). All. Cortes 6.5.