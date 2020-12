Il Barcellona è rimasto imbattuto nelle ultime quattro partite contro la Juventus in Champions League (2V, 2N), vincendo due delle tre partite di questo parziale disputate nella fase a gironi (1N).



L'unica vittoria in trasferta della Juventus contro il Barcellona in Champions League risale all’aprile 2003 (2-1), non avendo vinto nessuna delle due gare esterne contro gli spagnoli da allora nella competizione (1N, 1P) - 0-0 nel 2016/17 e 0-3 nel 2017/18.



La Juventus non ha segnato in nessuno degli ultimi quattro incontri con il Barcellona in Champions League (2N, 2P). Dal gol di Giorgio Chiellini nella vittoria per 3-0 dell'aprile 2017, sono passati 395 minuti di gioco senza segnare contro gli spagnoli nella competizione.



Il Barcellona è la squadra ad aver vinto più volte l’ultima partita della fase a gironi di Champions League (inclusa la seconda fase a gironi), con la squadra spagnola che ha vinto 19 di queste 27 gare.



La Juventus ha vinto nove delle ultime 10 partite della fase a gironi di Champions League (1P), mancando la vittoria proprio nella gara di andata contro il Barcellona nella seconda giornata di questa stagione.



Il Barcellona ha vinto tutte e cinque le partite della fase a gironi in questa stagione e potrebbe diventare l'ottava squadra a vincerne sei su sei in una singola fase a gironi in Champions League. Uno dei sette casi precedenti ha visto protagonista proprio il Barcellona, nel 2002/03, sotto la guida di Louis van Gaal (nella prima fase a gironi in quel caso).



Cristiano Ronaldo ha segnato 15 gol nelle ultime 20 presenze contro il Barcellona in tutte le competizioni, trovando la rete in due delle ultime tre partite contro i blaugrana quando era al Real Madrid.



L'attaccante del Barcellona, Martin Braithwaite, ha segnato in entrambe le partite giocate da titolare in Champions League in maglia blaugrana: l'unico giocatore a segnare in ciascuna delle sue prime tre partite da titolare con il Barcellona nella competizione è stato Gabri nel 1999/00.



Il Barcellona è la squadra che Cristiano ha sfidato più volte in Champions League senza andare a segno (cinque).



Lionel Messi e Cristiano Ronaldo si sono già incontrati cinque volte in Champions League, con l’argentino avanti per 3-0 sul portoghese in quanto a gol segnati. La partita dell'8 dicembre sarà il loro primo duello nella competizione dalla semifinale del maggio 2011 tra Barcellona e Real Madrid e il primo match in assoluto tra i due con il portoghese con la maglia della Juventus.



Numeri riportati dal sito ufficiale della Juventus.