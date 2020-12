2







di Andrea Menon

Juve avanti 2-0. Juve bella e sfrontata, che domina il Barcellona nella prima parte e resiste alla risalita nella seconda. Al 45' tanti sorrisi e al primo posto manca ora un solo gol. Decidono McKennie e un Ronaldo ai soliti altissimi livelli, quando si parla di Champions League. ​Ci ha messo appena 13' a segnare il 13 gol nelle sue ultime 13 gare contro il Barcellona al Camp Nou considerando tutte le competizioni. Rompe il digiuno personale e quello della Juve, che non aveva segnato in nessuno degli ultimi quattro incontri con il Barcellona in Champions League (2N, 2P). Dal gol di Giorgio Chiellini nella vittoria per 3-0 dell'aprile 2017, sono passati 408' minuti di gioco senza segnare contro gli spagnoli nella competizione, prima della rete di Ronaldo.



PROMOSSI E BOCCIATI DEL PRIMO TEMPO NELLA NOSTRA GALLERY