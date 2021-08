È unache soffre, quella che sta affrontando ilnel Trofeo Gamper. La squadra bianconera fatica ad opporsi al giro palla degli avversari, sempre veloce e preciso. In fase offensiva la Juve non sfigura, diverse le occasioni da rete create ma un super Neto si oppone agli attaccanti bianconeri. A rubare l'occhio la prestazione di Bentancur, deciso negli interventi e veloce nel ribaltare l'azione. In mostra un super Cristiano Ronaldo, motivato come non si vedeva da tempo.