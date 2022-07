è un fulmine in un cielo difensivo troppo sereno, e infatti è sua la doppietta che vale il 2-1 a fine primo tempo (di, la rete bianconera). Eccola, la storia del primo tempo tra. Gara frizzante, a tratti bella, comunque indicativa. Perché la Juve, che pure soffre nella prima parte, è intanto brava a tenere botta ma anche a rialzarsi e a prendere coraggio durante la partita.Più che un test fisico, è una prova di maturità per i bianconeri. Che un paio di tracce per il futuro le danno, almeno dal punto di vista della formazione: Bremer agisce sul centro-sinistra, Cuadrado parte largo e Locatelli non è solo un regista. Anzi: lascia volentieri lo scettro a Rovella e si prende il ruolo di principio dell'azione da gol.