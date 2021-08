Allegri, Cherubini, Nedved, Arrivabene e il presidente Andrea Agnelli. Tutti insieme, catturati dalle telecamere di Sky Sport, impegnati in un fitto conciliabolo a bordocampo, a pochi minuti dall'inizio di Barcellona-Juventus. Probabile che si sia approfittato del momento per parlare anche di mercato, di quello che c'è da sistemare nella rosa e di un giocatore in particolare, che oggi veste la maglia avversaria, seppur solo temporaneamente: Miralem Pjanic.