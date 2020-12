Finalmente tutto il mondo potrà tornare ad ammirare la sfida delle sfide, Cristiano Ronaldo contro Leo Messi, padroni indiscussi di questa epoca calcistica. Sarà l’occasione per l’asso della Juventus di cancellare un record negativo. Infatti, come riporta Tuttosport, CR7 ha tutta l’intenzione di cancellare lo zero alla casella dei gol segnati nelle sfide dirette con Messi in Champions League: cinque precedenti, tre gol della Pulce, nessuno di Ronaldo, anche nell’ultima sfida di nove anni fa.