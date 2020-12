Per i tifosi della Juve e per quelli del Barcellona la sfida di Champions di ieri sera era lo scontro diretto per il primo posto del girone G, ma per il resto del mondo era soprattutto la sfida tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Duello vinto ampiamente dal portoghese, autore di due gol decisivi "in faccia" al rivale di sempre, apparso decisamente sotto tono (come tutti i suoi compagni di squadra); gli appassionati di calcio di tutto il pianeta, attraverso Twitter e Instagram, in queste ore postano fotomontaggi e meme per evidenziare lo schianto della Pulce. Ve ne proponiamo una raccolta nella nostra fotogallery.