Il Barcellona insiste per Pjanic, Arthur scuote la testa perché non vuole andare alla Juve e i bianconeri provocano: "Allora dateci Ansu Fati e la chiudiamo". E' stata questa, più o meno, la frase di Fabio Paratici secondo il quotidiano Sport. I bianconeri hanno mollato la presa su Arthur, ma non hanno preso in considerazione nessun'altra contropartita per Miralem Pjanic: da Todibo a Rakitic, tutti respinti. Ansu Fati sarebbe l'unico che potrebbe convincere la Juve a cedere Pjanic al Barça, ma il classe 2002 è uno degli incedibili degli spagnoli ai livelli di De Jong, Ter Stegen e Messi.