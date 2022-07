Seconda amichevole della preparazione bianconera: dopo la vittoria con il Chivas, laaffronta ila Dallas. Su IlBianconero.com, la diretta testuale e i commenti subito dopo il match.43' - Bella imbucata centrale per Kessie, che tira di prima: super uscita di Szczesny, bravo a mettere in angolo.Risposta immediata da parte del Barcellona. Ancora Dembelé, che parte da destra e supera di netto Cuadrado. Locatelli non stringe, il francese calcia in porta, trovando la rete del vantaggio. 2-1.. Super azione di Dembelé, che supera prima Cuadrado e poi (due volte) Alex Sandro. Destro preciso, seppur defilato: è 1-0 per i blaugrana.28' - Ancora pericolosa la Juventus. Palla a destra per Di Maria, che propone in mezzo - d'esterno - per Kean: il tiro, di prima intenzione, viene murato da Christensen.22' - Che occasione per la Juve! Cuadrado a tu per tu con Ter Stegen: pallonetto che termina a lato. Bianconeri a un passo dal vantaggio.16' - Ancora l'asse Cuadrado-Di Maria. Il Fideo parte centralmente e semina il panico, servendo subito il colombiano sulla corsa. Tocco dentro e... liscio di Di Maria. Juve a un passo dal gol.11' - Bussa ancora il Barcellona: Aubameyang si trova un destro facile dai 25 metri. Botta forte, che termina non lontano dalla porta di Szczesny.9' - Ecco la Juve. Ottima triangolazione Sandro-Cuadrado-Di Maria. L'argentino arriva alla conclusione ravvicinata, ma molto defilata sulla sinistra. Bloccato prima che potesse diventare pericoloso.7' - Errore in uscita di Bremer, che consegna palla a Busquets. Lo spagnolo, di prima, va da Lewandowski: il destro a giro termina alto.2' - Primo tentativo blaugrana: sinistro di Dembelé, che si accentra dalla destra e prova la conclusione. Palla a lato.1' - Calcio d'inizioTer Stegen, Sergi Roberto, Christensen, Garcia, Alba, Kessie, Busquets, Nico, Dembelé, Lewandowski, Aubameyang.Szczesny, Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Rovella, Locatelli, Zakaria; Cuadrado, Kean, Di Maria.